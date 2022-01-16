صحيفة فرنسية: الجزائر تستعد لحرب مع المغرب

هبة بريس _ الرباط

نقلت صحيفة”لوبينيون” الفرنسية عن مصادر مقربة من الجيش الجزائري قولها إن “الجزائر لا تريد حربا مع المغرب، لكنها مستعدة لها”.

ويقول مصدر مقرب من الجيش الجزائري للصحيفة الفرنسية “إذا كان لابد من الحرب فإن توقيتها المناسب هو الوقت الحالي، لأن الجزائر متفوقة عسكريا على جميع المستويات، وهو ما قد يتغير في غضون سنوات قليلة”، حسب تعبيره.

وحول هذا التقرير الصحفي اتهم الإعلامي والمحلل الجزائري، حكيم بوغرارة، الإعلام الفرنسي بنفخ “نار الفتنة”

وسجل المحلل الحزائري أن البلدين يعرفان أن الحرب لن يستفيد منها أحد، كما أن الرأي العام في البلدين يعارضها.

وهاجم بوغرارة الصحافة الفرنسية، واتهمها بالرغبة في إشعال فتيل الحرب لإضعاف البلدين للسيطرة عليهما،

وتوقع بوغرارة أن تكون القمة العربية المقبلة محطة لتخفيف التوتر بين البلدين وقد تكون هناك “وساطات غير معلنة” _ يقول لموقع قناة الحرة _

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