زلزال في الخليج العربي بقوة 5 ريختر

2022-01-16 / 9:08 صباحًا
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هبة بريس _ متابعة

أعلنت الإمارات عن رصد زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في مياه الخليج العربي دون أن تتأثر الدولة الخليجية بأي ارتداد لهذه الهزة.

وقال المركز الوطني للأرصاد في تغريدة على تويتر: “سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ “المركز الوطني للأرصاد” زلزال بقوة 5.0 درجة – ريختر في الخليج العربي الساعة 08:25 الموافق 16/01/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات

ولم يشر المركز إلى تأثر السكان بهذا الزلزال.

في نوفمبر الماضي، شعر بعض سكان الإمارات بارتداد زلزال وقع في جنوب إيران بلغت قوته 6.5 على مقياس رختر، وفقا لمحطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل بالدولة الخليجية.

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