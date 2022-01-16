تشيلي تحذر من موجة تسونامي بعد ثوران بركان

هبة بريس - وكالات

أصدرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ في تشيلي تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية في ثلاث مناطق في البلاد في أعقاب ثوران بركان هونغا هاباي في تونغا.

وكتبت على “تويتر”: “بناء على التقييمات الجديدة، أعلنت الخدمة الهيدروغرافية وعلوم المحيطات التابعة للبحرية التشيلية تهديد تسونامي للمناطق الساحلية في منطقة لوس لاغوس”.

وأضافت: “كما تم الإعلان عن خطر حدوث تسونامي في منطقتي كوكيمبو ولوس ريوس”.

وحثت السلطات التشيلية المواطنين على مغادرة المناطق الساحلية واللجوء إلى مناطق أكثر ارتفاعا.

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