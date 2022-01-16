تشيلي تحذر من موجة تسونامي بعد ثوران بركان
هبة بريس - وكالات
أصدرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ في تشيلي تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية في ثلاث مناطق في البلاد في أعقاب ثوران بركان هونغا هاباي في تونغا.
أصدرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ في تشيلي تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية في ثلاث مناطق في البلاد في أعقاب ثوران بركان هونغا هاباي في تونغا.
وكتبت على “تويتر”: “بناء على التقييمات الجديدة، أعلنت الخدمة الهيدروغرافية وعلوم المحيطات التابعة للبحرية التشيلية تهديد تسونامي للمناطق الساحلية في منطقة لوس لاغوس”.
وأضافت: “كما تم الإعلان عن خطر حدوث تسونامي في منطقتي كوكيمبو ولوس ريوس”.
وحثت السلطات التشيلية المواطنين على مغادرة المناطق الساحلية واللجوء إلى مناطق أكثر ارتفاعا.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0