مركب طبي جديد متعدد التخصصات يرى النور بسلا

هبة بريس - و م ع

تعزز العرض الصحي بسلا بمركب طبي خاص متعدد التخصصات جرى تدشبنه ، اليوم السبت ، كبنية جديدة من شأنها أن تساهم في تقريب الخدمات الصحية من الساكنة بطرق عصرية و أكثر جودة.

ويتعلق الأمر بمركب يضم عدة تخصصات طبية وشبه طبية وجراحية، ومختبرا للتحليلات الطبية وعيادة طب الأسنان، أنجز بمبادرة من (جمعية المركب الطبي لمدينة سلا).

ويتوفر هذا المركب على 16 تخصصا طبيا منها طب النساء والتوليد، والطب النفسي، وأمراض القلب والشرايين، وتخصص أمراض الغدد الصماء والسكري، وطب وجراحة العيون،وتخصص جراحة العظام والمفاصل، وطب الأطفال والرضع وحديثي الولادة و طب الأمراض الصدرية والحساسية، وطب الدماغ والأعصاب، فضلا عن تخصصات أخرى ستحدث به مستقبلا.

وصرحت لوكالة المغرب العربي للأنباء رئيسة (جمعية المركب الطبي لمدينة بسلا) وأخصائية أمراض الغدد الصماء والسكري والأيض إسلام ماسو، بأن هذا المركب الطبي يجمع تخصصات متعددة في مكان واحد بغرض تقريب الخدمات الصحية للمستفيدين في أفضل الظروف.

وأوضحت الدكتورة ماسو أن فكرة إحداث هذه البنية “بدأت عندما كنا ، نحن الأطباء المتخصصون ، في طور التكوين والدراسة بالمستشفيات الجامعية”، مؤكدة أن المركب سيقدم خدمات صحية “ذات جودة” لسكان مدينة سلا عموما وساكنة مقاطعة بطانة على الخصوص.

وحول أهداف (جمعية المركب الطبي لمدينة سلا)، قالت المتحدصة إنها اجتماعية، مضيفة “نحن منفتحون على كافة فعاليات المجتمع المدني من أجل تنظيم قوافل طبية وتحسيسية للتشخيص المبكر، وأيضا خلق شراكات مع بعض الشركات لتسهيل الولوج الى العلاجات لموظفيهم”.

ومن المقرر أن تقوم الجمعية بحملات تحسيسية لتقريب التشخيص والعلاج من المواطنين، فضلا عن تنظيم ورشات تكوينية لفائدة طلبة المعاهد الطبية والتمريضية.

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