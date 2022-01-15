ادعى النبوة ..مجد النور يقسم اللبنانيين بين مبشر وساخر

هبة بريس - وكالات

لا يزال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يتفاعلون مع “مدعي النبوة” اللبناني نشأت عبد النور، بعد أن أثار سخرية واسعة مؤخرا بادعائه هذا.

وبرز عبد النور بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تقديمه من قبل عالمة الفلك كارمن شماس بفيديو على صفحتها بموقع “فيسبوك” الذي قالت فيه “هنيئا للبنان بوجود الحكيم على أرضه أجل هنيئا لنا نحن بوجود مرسل من السماء لمساعدة البشر والأرض انطلاقا من أرض لبنان الحبيب”.

وأضافت: “لو كنتم ترون لرأيتم وهج النور فوق لبنان منذ أسبوعين ولشعرتم بقوة النور الإلهي، لو تأملتم قليلا لعرفتم الآن أكثر أمانا تحت جناح النور الساطع، هنيئا لنا ولجميع العرب والعالم أجمع برسول مرسل بعد 1500 عام”.

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