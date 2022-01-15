ستافان ديمستورا

الخارجية الأمريكية تدعم جهود ديمستورا لايجاد حل سياسي وواقعي لنزاع الصحراء المغربية

2022-01-15 / 7:56 مساءً
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هبة بريس - الرباط

‏عبرت الخارجية الأمريكية ، عبر مكتب شؤون الشرق الأدنى ، عن دعمها للمسار الأممي الذي استهله المبعوث الشخصي للأمين العام للامم المتحدة ستافان ديمستورا الى المنطقة لايجاد حل سياسي وواقعي لنزاع الصحراء المغربية .

وقال مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية :” نرحب بزيارة ستافان دي ميستورا الأولى للمنطقة بصفته المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية. نحن ندعم جهوده في استئناف عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى حل سياسي دائم ومقبول من الطرفين لنزاع الصحراء المغربية.”

وأجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا، وذلك بحضور السفير، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى هيئة الأمم المتحدة، عمر هلال.

وتندرج الزيارة الإقليمية لدي ميستورا، في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2602، المعتمد بتاريخ 29 أكتوبر 2021، والذي جددت فيه الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة دعوتها لكل الأطراف مواصلة مشاركتهم في مسلسل الموائد المستديرة، بروح من الواقعية والتوافق، من أجل الوصول إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على أساس التوافق .

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تعليق واحد

  1. مجرد تساؤل
    هل الجزائر طرف في النزاع !!!!؟؟؟؟
    جاء في المقال عن مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية ما نصه:
    ” نرحب بزيارة ستافان دي ميستورا الأولى للمنطقة بصفته المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية. نحن ندعم جهوده في استئناف عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى حل سياسي دائم ومقبول من الطرفين لنزاع الصحراء المغربية.” انتهى الاقتباس.
    مع التشديد على عبارة “الطرفين”.
    للتذكير أن قرارات مجلس الأمن أو التصريحات الأمريكية لم تصف يوما الصحراء ” بالمغربية” كما من تحوير في المقال.

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