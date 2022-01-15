سطات…تعليمات صارمة ونزول ميداني لتعقب مخالفي السير

2022-01-15 / 7:43 مساءً
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

بعد أن تطرقنا في مقالات سابقة حول الوضعية الأمنية بمدينة سطات وخاصة على مستوى السير والجولان وما عاشته المدينة في وقت سابق من تسيب وفوضى وخرق واضح لقواعد وقوانين السير الموصى بها، وبعد أن أثرنا موضوع للنقاش بعنوان ” ملفات أمنية على طاولة والي أمن سطات الجديد”، بعد هذه الاشارات القوية، جاء الرد سريعا من قبل المصالح الأمنية بالمدينة، عبر تفاعلها الايجابي وفق استراتيجية محكمة، استهلتها الجهات المعنية بحملات مكثفة لتعقب المخالفين لقانون السير والجولان ممن اعتادوا ” على حريگ الضوء بالعلالي والوقوف في الأماكن غير المسموح بها” ناهيك عن فوضى الدراجات النارية لأصحابها المراهقين خاصة القادمين من القرى والمناطق المجاورة الذين عاثوا فسادا في الأرض بأصوات محركاتها المزعجة.

وحسب مصادر هبة بريس، فإن تعليمات صارمة من قبل والي أمن المدينة الجديد، أُعطيت لكافة المسؤولين الأمنين للنزول الميداني والقيام بجولات بمختلف الشوارع والأزقة، ونهج سياسة القرب ومعالجة كافة الملفات المرتبطة بأمن وطمأنينة المواطنين.

ويرى كثيرون أن الوضعية الأمنية بالمدينة في الآونة الأخيرة عرفت تحسنا ملحوظا مع الإدارة الجديدة، لاسيما وأن الوالي الجديد قد تقلد العديد من المهام كانت آخرها رئاسته للأمن الإقليمي بالجديدة عاصمة دكالة، حينها عُرِف الرجل بجديته وتفاعله الإيجابي مع كافة الملفات المطروحة بهدف تحسين الوضعية الأمنية.

وتبقى أهم الملفات الأمنية التي يرجو الجمهور السطاتي تحقيقها وتثبيتها، هي معالجة ظاهرة “الريكولاج” من قبل بعض أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة الذين لا يلتزمون بالتوقف بالمحطة الخاصة بهم، اذ حولوا بعض النقاط بشارع الجيش الملكي وبمحاداة ثانوية ابن عباد التأهيلية وبمناطق أخرى إلى ما يشبه محطات عشوائية، ناهيك عن ظاهرة ” التباهي بالكلاب الشرسة” بالحدائق العمومية وأمام المؤسسات التعليمية.

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