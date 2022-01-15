نيجيريا تفوز على السودان وتعبر للدور ثمن نهائي كأس أفريقيا

هبة بريس - الرياضة

تأهل منتخب نيجيريا إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا عقب فوزه بثلاثة أهداف لواحد على السودان، اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مجموعات كأس أمم أفريقيا.

وسجل سيكويزي الهدف الأول لنيجيريا في الدقيقة 3، وأضاف أوونيي الهدف الثاني في الدقيقة 45، ثم وقع سيمون الهدف الثالث في الدقيقة 46، قبل أن يقلص ولي الدين الفارق للسودان في الدقيقة 70.

هذا الفوز رفع به منتخب نيجيريا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما توقف رصيد السودان في نقطة يتيمة محتلا بها المركز الثالث

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