طنجة ..نقابة تطالب بتوفير أدوات الحماية الشخصية للشغيلة الصحية

2022-01-15 / 7:21 مساءً
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طالب المكتبان الإقليميان للنقابة الوطنية للصحة “كدش”، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بعمالة طنجة أصيلة، بتوفير أدوات الحماية الأساسية للشغيلة الصحية التي تقف في الصف الأول في مواجهة جائحة كورونا .

وقالت النقابة ان المؤسسات الإستشفائية بعمالة طنجة-أصيلة تفتقد للعديد من الأدوية و المستلزمات الطبية ذات الطابع الإستعجالي مما قد يعرض المرضى للمضاعفات و للخطر ، مطالبة بتوفير أدوية وأدوات ضرورية لإنجاز التدخلات الطبية بنجاح لصالح المواطنين والمواطنات في وضعية حرجة.

وحملت النقابة المندوب الاقليمي مسؤولية الخصاص في المستلزمات التي ادت الى ارتفاع في نسبة الاصابات بين الاطر الصحية ، مشيرة الى ان الوزارة تعلن بشكل دوري عن توفيرها لكل مستلزمات الاشتغال و أدوات الحماية الشخصية بالمستشفيات العمومية.

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