مقتل 15 شخصا في اطلاق نار بجنوب إفريقيا

هبة بريس - وكالات

أعلن مصدر أمني، اليوم السبت، أن 15 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب اثنان آخران، في هجمات إطلاق نار في إقليم كوازولو ناتال بجنوب إفريقيا.

وقالت وكالة المغرب العربي للانباء ان المتحدث باسم شرطة كازولو ناتال افاد ان 15 شخصا لقو مصرعهم في اطلاق نار .

وبلغت نسبة جرائم القتل في جنوب إفريقيا 6،6 بالمائة في الربع الرابع من عام 2020، مع مقتل 389 شخصا أكثر من الربع السابق. وفي المتوسط، تسجل جنوب إفريقيا 58.4 جريمة قتل يوميا، بمعدل 35.8 جريمة قتل لكل 100 ألف شخص ، وفقا لآخر إحصاء سكاني.

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