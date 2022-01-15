أمن تزنيت يفتح تحقيقا لتوقيف شخص “قتل” سائحة فرنسية

2022-01-15 / 5:27 مساءً
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هبة بريس - تزنيت

فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تيزنيت بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم السبت، وذلك لتوقيف المشتبه فيه المتورط في تعريض سائحة أجنبية للضرب والجرح المفضي إلى الموت باستعمال السلاح الأبيض.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه بتعريض الضحية لاعتداء جسدي مفضي للموت باستعمال أداة حادة أثناء تواجدها داخل السوق البلدي لمدينة تيزنيت، وذلك لأسباب ودوافع تعكف حاليا الأبحاث المتواصلة من أجل تحديدها والكشف عنها، مع ترجيح فرضية الاعتداء بغرض السرقة في هذه المرحلة من البحث.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية، والتي انصبت على مراجعة كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة، وإفادات الشهود، مكنت من توثيق صورة المشتبه فيه الذي تبين حيازته لسلاح أبيض يحتمل في كونه السلاح المستخدم في تنفيذ هذه الجريمة.

كما أسفرت عمليات التنقيط المنجزة، وفق البلاغ، عن تشخيص هوية الضحية، وهي مواطنة من جنسية فرنسية، تبلغ من العمر 79 سنة، وتقيم بإحدى المخيمات القريبة من مدينة تيزنيت، وقد تم إيداع جثتها بالمستشفى رهن التشريح الطبي.

وأشار البلاغ إلى أن الأبحاث والتحريات الميدانية تتواصل بغرض توقيف المشتبه فيه، الذي ظهر في تسجيلات الكاميرا، وذلك بغية إخضاعه للأبحاث القضائية اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الأسباب الحقيقية لارتكاب هذه الجريمة.

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تعليق واحد

  1. انااتساءل لماذا يحمل اشخص سكينا فى جيبه لاشك ان هناك نية للسرقة والخطف والقتل والا يجب على الحكومة ان تدرس مشكلة حمل السلاح الابيض انا استغرب لما لم يكن هناك قانونا يعاقب من يحمل السلاح الابيض وهل الانسان فىحاجة اليه طبعا لا اذن يجب منع حمل السلاح الابيض

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