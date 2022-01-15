شيخ مسن يختص في سرقات السيارات بتيط مليل

طارق عبلا_ هبة بريس

تمكنت عناصر الدرك الملكي بتيط مليل نواحي الدار البيضاء، من القاء القبض على شيخ هرم سبعيني، يشتبه فيه بالسطو على محتويات السيارات المركونة بسوق السبيت..

توقيف المشتبه فيه الذي في سياق الحملات الأمنية الروتينية لاستثبات الأمن بمحيط السوق وداخله، حيث وردت على مصالح الدرك شكايات عدة تفيد بتعرض سيارات المواطنين للسرقة والعبث بمحتوياتها، وهو جعل المحققين يقومون بحملات تمشيطية، تزامنت ولحظة توقيف المشتبه فيه وهو يحاول سرقة سيارة مركونة بعد ضبطه من قبل سائقها الذي اتصل بالدرك الملكي.

التفتيش الأولي الذي طال الموقوف، أسفر عن العثور على مجموعة من مفاتيح السيارات يعتقد أنه كان يستعملها أثناء عملياته الاجرامية، فيما تم حجز محافظ ونقود بحوزته.

بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تم الاحتفاظ بالموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية إلى حين إحالته على أنظار القضاء.

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