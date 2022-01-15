تسجيل 8826 إصابة و9 وفيات جديدة بكورونا

2022-01-15 / 4:40 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 8826 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.043.225 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 9 حالات وفاة بكورونا ليصل العدد إلى 14.963 .

كما تم التأكد من 5196 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 972.291.

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تعليق واحد

  1. السلام عليكم ورحمة الله جل وعلا
    المفروض عليكم إحاطة الشعب المغربي على المهم إلى جانب المصابين هل هم ملقحين أم لا وشكراً

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