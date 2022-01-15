زفاف شقيقة دنيا بطمة يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

2022-01-15 / 4:37 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

احتفلت ابتسام بطمة شقيقة الفنانة المغربية، دنيا بطمة، بحفل زفافها، من زوجها مهندس الديكور و المؤثر فؤاد قبيبو.

و تداولت مجموعة من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة، بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، فيديوهات حفل الزفاف الأسطوري الذي حضره مجموعة من المشاهير المغاربة.

و الجدير بالذكر أن ابتسام بطمة سبق أن احتفلت قبل أشهر مضت، بعقد قرانها من المؤثر فؤاد قبيبو، حيث أقامت حفل اقتصر على العائلة و بعض من المقربين فقط.

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تعليق واحد

  1. خبر لا يهمنا في شيء و لا تهمنا هاته المسماة بأخت المغنية ولا حتى المغنية نفسها لأن لدينا أمور أهم بكثير يجب التطرق اليها. أما عن تصدر زفافها مواقع التواصل الاجتماعي فدلك راجع للعدد الكبير من المتتبعين التافهين الدي يعطون الأهمية للتفاهة

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