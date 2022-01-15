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الطبيب حمضي يدعو الى فتح الحدود: دخول مواطنين ملقحين وبشهادة سلبية لا يشكل خطرا

2022-01-15 / 3:48 مساءً
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هبة بريس

دعا الطبيب الطيب حمضي، السلطات المغربية إلى فتح الحدود.

وقال حمضي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك” إن “دخول مواطنين او سياح الى التراب الوطني وهم ملقحون بشكل كامل وبشهادة تحليل سلبية هم اقل خطرا من الناحية الوبائية من مواطنين او قاطنين تلقيحهم غير كامل ولا يلتزمون بالتدابير الوقائية تماما، أو يتكدسون في المقاهي وفي التجمعات، أو تظهر عليم الأعراض ولا يجرون التحاليل، وان اجروها لا يحترمون مدة العزل ولا شروطه وكذا مخالطيهم”.

وأضاف حمضي قائلا “وبالنظر للانتشار الواسع للفيروس في ظل هذه الظروف، فإن دخول وافدين بالشروط المعمول بها لم يعودوا يشكلون خطرا وبائيا أكبر مما هو عليه الوضع. علينا التفكير في فتح الحدود بما يتماشى مع مقاربتنا المغربية الناجحة والاستباقية والمبنية على اتخاذ القرارات بناء على المعطيات العلمية لحماية المواطنين وحماية المغرب بأقل ما يمكن من الأضرار الاجتماعية والنفسية والتربوية والاقتصادية.”

وتابع “بعد تجاوز ذروة الحالات الاستشفائية بجهة الدار البيضاء يمكن تنفس الصعداء حتى وإن كانت الجهات الأخرى تنتظر دورها في الارتفاع، ما دامت طاقة الدار البيضاء ستبقى صمام امان عند الضرورة”.

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تعليق واحد

  1. شكرا على هذه المعطيات المفرحة فتح الحدود الدخول بشرط التحاليل و جواز التلقيح كما يطبق في كل دول العالم اما انا الافلاق ليس بسبب الفيروس وانما امور سياسية نتمنى من هذه الحىكومة الفاشلة تفهم الوطع للان اذا تم تمديد الاغلاق ستقع عواقب و الفوطة،السؤال المطروح هل المنطومة الصحية لموريطانيا وباقي دول افريقيا احسن من المنطومة الصحية للمغرب ؟؟؟عيب و عار

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