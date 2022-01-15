تونس… “النهضة” تدين بشدة منع المتظاهرين من حرية التعبير

هبة بريس - وكالات

أدانت حركة النهضة التونسية بشدة منع المتظاهرين الرافضين لإجراءات الرئيس قيس سعيد من “التعبير بحرية عن آرائهم والاعتداء على الرموز السياسية”.

وأعربت الحركة، في بيان صادر عن الحركة، عقب مظاهرات الأمس في العاصمة تونس، عن إدانتها الشديدة “لمنع قوات الأمن المتظاهرين السلميين من التعبير بحرية عن آرائهم والوصول إلى شارع الثورة (الحبيب بورقيبة) والاعتداء على الرموز السياسية الوطنية”.

ونددت بـ”تسليط أشكال متنوعة من العنف البوليسي ضد المحتجين كالضرب بالهراوات والرش بخراطيم المياه المضغوطة والملوثة واستعمال الغاز المسيل للدموع، بالإضافة إلى اختطاف عدد منهم دون مبرر في محاولة لهرسلة المتظاهرين المدنيين السلميين وإرهابهم”.

وأعربت الحركة، عن “استعدادها للحوار مع كافة الأطراف الوطنية المناهضة للانقلاب”، داعية إياها إلى “الالتقاء على أرضية مشتركة وتنسيق جهودها في طرح بدائل سياسية واقتصادية واجتماعية تعجل باستعادة المسار الديمقراطي وتحقق استقرارا سياسيا ضروريا لتحسين الوضع الاقتصادي والإجتماعي بما يساهم في تحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين وينقذ البلاد من الدكتاتورية والإفلاس المحقق”.

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