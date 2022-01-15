لتشجيع منتوجها الوطني.. الصين تتخلى عن البيرة الأوروبية

2022-01-15 / 2:06 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أفادت مصادر خاصة لوكالة “سبوتنيك” بأن الصين أعادت آلاف الليترات من البيرة الليتوانية إلى أصحابها، وذلك بسبب الحرص الوطني على بلادها ومصلحتها العليا.

وقال رئيس نقابة البيرة الليتوانية، ساوليوس غلاداوسكاس، لوكالة “سبوتنيك” إن هذه الخطوة الصينية ساهمت بإلحاق خسائر كبيرة بالمنتجين الليتوانيين في مجال صناعة البيرة والجعة، وذلك بسبب قيام الدولة الأوروبية بفتح مكتب تمثيلي لتجارها في تايوان.

وبحسب رئيس النقابة، قامت السلطات الصينية بإخبار المكتب التمثيلي لتجار البيرة الليتوانية في بكين أنه “لن يكون هناك المزيد من البيرة في الصين، لأنها ليتوانية”.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن الصين تستعد لفرض عقوبات على ليتوانيا لفتحها مكتب تمثيلي لتايوان، حيث ستكون العقوبات ردا على انتهاك ليتوانيا لمبدأ “الصين الواحدة”.

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