صورة تعبيرية

مصرع شخص وإصابة 24 آخرين في حادث سير بين مكناس والحاجب

2022-01-15 / 2:29 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

لقي شخص مصرعه، وأصيب 24 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، يوم أمس الجمعة 14 يناير 2022، إثر حادثة سير خطيرة، وقعت على مستوى منطقة عين أغبال على الطريق الرابطة بين الحاجب وجماعة بوفكران التابعة لإقليم مكناس.

الحادثة وحسب مصدر هبة بريس، وقعت جراء اصطدام قوي بين سيارة أجرة وسيارة لنقل عمال يزاولون الفلاحة كانوا في طريق عودتهم من العمل بإحدى الضيعات الفلاحية بالمنطقة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحادث استنفر مختلف السلطات المحلية والأمنية التي حضرت إلى عين المكان للقيام بالمتعين ، حيث تم تسخير سيارات إسعاف لنقل الجرحى نحو المستشفى الإقليمي ولي العهد مولاي الحسن بمدينة الحاجب، فيما تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس حسب ذات المصدر.

وأوضح ذات المصدر، أن 5 جرحى غادروا مستشفى ولي العهد مولاي الحسن بمدينة الحاجب، فيما تم الاحتفاظ بـ8 أصيبوا بجروح متوسطة في المستشفى المذكور، بينما جرى توجيه 3 جرحى أصيبوا بجروح خطيرة إلى المركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس.

فيما مصالح الدرك الملكي فتحت تحقيقا في الموضوع، لتحديد ملابسات هذه الحادثة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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