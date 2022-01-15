في لقاء مع بنموسى.. الناشرون يستعرضون الصعوبات التي تواجه القطاع

هبة بريس

عقد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الجمعة جلسة عمل مع ممثلي الجمعية المغربية للناشرين، وذلك في إطار التحضير المبكر لاستقبال الموسم الدراسي المقبل 2023-2022.

وشكلت الجلسة مناسبة تدارس خلالها الجانبان سبل ضمان توفير المقررات الدراسية خلال الدخول المدرسي المقبل في أحسن الظروف.

و خلال هذا اللقاء طرح الناشرون الصعوبات والإكراهات التي تواجه قطاع النشر، والمتمثلة أساسا في ارتفاع كلفة الطباعة وندرة مادة الورق.

ودعا الوزير إلى الانكباب على إيجاد حلول عملية بديلة وتوظيفها لمواجهة كل هذه الإكراهات، مع ضرورة مراعاة متطلبات الجودة في تأليف وطبع الكتاب المدرسي، و الحرص على الأخذ بعين الإعتبار القدرة الشرائية للأسر المغربية.

و شدد الوزير على ضرورة السير نحو اعتماد الكتب المدرسية الرقمية، في العملية التعليمية التعلمية، على المدى القريب، بمواصفات الابتكار والتجديد.

كما جدد بنموسى أمله في مواصلة العمل بين الطرفين في جو تطبعه الثقة والتعاون من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

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