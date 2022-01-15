مصرع شخصين وإصابة آخرين نواحي طرفاية بعد حادث مميت

هبة بريس-أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن شخصان لقيا مصرعهما بمكان الحادث مساء أمس الجمعة، بين مدينة طرفاية وجماعة أخفنير الترابية، في حين أصيب أخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك إثر حادثة سير مروعة وقعت نتيجة اصطدام بين سيارتين خفيفتين في النفوذ الترابي لجماعة أخفنير الترابية التابعة لإقليم طرفاية.

وأورد المصدر ذاته، أن شخصان كانا على متن سيارة خفيفة من نوع مرسيدس 190، عبر الطريق الوطنية رقم 1 في اتجاه جماعة أخفنير الترابية، إلا أن اصطداما وقع بين المرسيدس، وسيارة أخرى من نوع سكودا كانت قادمة من الاتجاه المعاكس تسبب في حادث مميت.

المصادر ذاتها أسرت، أن مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية لجماعة أخفنير، هرعت فور علمها إلى مكان الحادث الذي يبعد بحوالي 50 شمال طرفاية، من أجل فتح التحقيقات في اسباب الحادث ومعرفة ملابساته.

في حين تم نقل المصابين على وجه السرعة، إلى المستشفى الجهوي مولاي الحسن بلمهدي على متن اسعاف الوقاية المدنية، فيما قامت السلطات المحلية بتوفير سيارة نقل الأموات التابعة لجماعة أخفنير، من أجل نقل الضحايا إلى مستودع الأموات بالعيون.

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