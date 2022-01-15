بسبب التهديد و الترهيب …لطيفة أحرار تلجأ إلى القضاء

نجلاء مزيان: هبة بريس

صرحت الفنانة المغربية لطيفة أحرار عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، -صرحت- تعرضها للتهديد و الترهيب من طرف شخص مجهول.

و روت تفاصيل الواقعة عبر مقطع فيديو قامت بنشره بذات المنصة، كاشفة من خلاله أنها تلقت اتصالا من شخص مجهول قام بتهديدها و بتوعدها، الأمر الذي جعلها تلجأ للقضاء.

و علقت أحرار على الفيديو قائلة :”الحمد لله ما كيناش السيبة في البلاد شكرا لجهاز الأمن الوطني على الحرفية العالية في فك خيوط قضايا الترهيب و الابتزاز”.

و اختتمت كلامها بمناشدة كل من يتعرض لمثل هذه التصرفات، اللجوء للقانون الذي يكفل السلامة و يحمي المواطنين من هؤلاء الأشخاص.

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