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الاتحاد الاوروبي

دولة أوروبية تفقد 10% من سكانها

2022-01-15 / 8:00 صباحًا
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هبة بريس

أظهر إحصاء سكاني أجري العام الماضي في كرواتيا انخفاض عدد سكان البلاد بنسبة 10٪ في غضون 20 عاما.

وقالت ليديا بركوفيتش من مكتب الإحصاء الوطني في كرواتيا إن التعداد سجل 3.8 مليون مواطن مقارنة بـ4.2 مليون في تعداد السكان السابق في 2011.

وأضافت: “في السنوات العشر الماضية، انخفض عدد السكان بمقدار 396 ألف شخص”.

ويعكس هذا العدد مشكلة انخفاض عدد السكان في كرواتيا وأماكن أخرى في منطقة البلقان، وهو مزيج من انخفاض معدل المواليد والهجرة نحو دول أكثر ازدهارا في الغرب.

وأكدت حكومة كرواتيا أن هذه المشكلة تشكل تحديا كبيرا للسلطات ومستقبل البلاد.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية يوم الجمعة إن “التكهن السيئ للأسف قد تحقق”، وأن الانخفاض يرقى إلى خسارة إجمالي عدد سكان مدينتي سبليت ورييكا المطلتين على البحر الأدرياتيكي.

وعلى الرغم من انضمام كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي عام 2013 فإنها تكافح من أجل إنعاش الاقتصاد الذي دمر خلال الحرب في 1992-1995 التي أعقبت استقلال البلاد عن يوغوسلافيا السابقة

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