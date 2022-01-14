وفاة المفكر السعودي ” علي الهويريني” عن عمر 76 سنة

ع اللطيف بركة _ هبة بريس

وري الثرى جثمان الراحل المفكر السعودي، علي الهويريني، اليوم الجمعة 14 يناير الجاري، بمسقط رأسه، عن عمر 76 عاما، بعد صراع مع المرض، بحسب ما أعلنت صفحته على تويتر التي يديرها ابنه.

وأعلنت الصفحة في تغريدة أن الهويريني “في ذمة الله وأن الصلاة عليه ستكون بعد صلاة الجمعة”.

وأثارت وفاة المفكر السعودي موجة من الحزن على وسائل التواصل الاجتماعي ونعته شخصيات خليجية وسعودية عبر هاشتاغ “الهويريني في ذمة الله” على تويتر.

وكتب مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بدر العساكر، على تويتر ” رحم الله الأستاذ علي الهويريني”.

وذكر المسؤول السعودي أن الراحل “زرع من خلاصة معايشته في هذه الحياة الكثير من الآراء الثقافية والمآثر المحمودة.. وصنع لنفسه فلسفة خاصة تعبّر عن عميق المعرفة

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