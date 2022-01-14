وفاة المفكر السعودي ” علي الهويريني” عن عمر 76 سنة

2022-01-14 / 11:18 مساءً
2
ع اللطيف بركة _ هبة بريس

وري الثرى جثمان الراحل المفكر السعودي، علي الهويريني، اليوم الجمعة 14 يناير الجاري، بمسقط رأسه، عن عمر 76 عاما، بعد صراع مع المرض، بحسب ما أعلنت صفحته على تويتر التي يديرها ابنه.

وأعلنت الصفحة في تغريدة أن الهويريني “في ذمة الله وأن الصلاة عليه ستكون بعد صلاة الجمعة”.

وأثارت وفاة المفكر السعودي موجة من الحزن على وسائل التواصل الاجتماعي ونعته شخصيات خليجية وسعودية عبر هاشتاغ “الهويريني في ذمة الله” على تويتر.

وكتب مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بدر العساكر، على تويتر ” رحم الله الأستاذ علي الهويريني”.

وذكر المسؤول السعودي أن الراحل “زرع من خلاصة معايشته في هذه الحياة الكثير من الآراء الثقافية والمآثر المحمودة.. وصنع لنفسه فلسفة خاصة تعبّر عن عميق المعرفة

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ميدلت .. استعمال المتفجرات لتوسيع وتقوية الطريق ب “تيزي نتلغمت” (فيديو)

ميدلت .. استعمال المتفجرات لتوسيع وتقوية الطريق ب “تيزي…

2022-01-15 / 12:44 مساءً
Photo of طقس السبت.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس السبت.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-01-15 / 7:05 صباحًا
Photo of “القوات المسلحة الملكية” تسلط الضوء على ادعاءات مجند سابق في الخدمة العسكرية

“القوات المسلحة الملكية” تسلط الضوء على ادعاءات مجند سابق…

2022-01-14 / 11:00 مساءً
Photo of “بي بي سي” تكشف عن تسجيلات صوتية لحظات قبل هروب ” بن علي “

“بي بي سي” تكشف عن تسجيلات صوتية لحظات قبل…

2022-01-14 / 10:46 مساءً
Photo of ” البيجيدي ” يسائل الفتيت عن الاحتيال والابتزاز الجنسي عبر الانترنيت

” البيجيدي ” يسائل الفتيت عن الاحتيال والابتزاز الجنسي…

2022-01-14 / 10:01 مساءً
Photo of مندوبية التخطيط: استقرار مستوى ثقة الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2021

مندوبية التخطيط: استقرار مستوى ثقة الأسر خلال الفصل الرابع…

2022-01-14 / 8:51 مساءً
Photo of ” جواز التلقيح “..محامو المغرب ينظمون وقفة احتجاجية أمام استئنافية بني ملال

” جواز التلقيح “..محامو المغرب ينظمون وقفة احتجاجية أمام…

2022-01-14 / 8:31 مساءً
Photo of “السلم في النهضة الأوروبية”…محور ندوة لمركز الحكماء لبحوث السلام

“السلم في النهضة الأوروبية”…محور ندوة لمركز الحكماء لبحوث السلام

2022-01-14 / 7:37 مساءً
Photo of ” الدرون” تخلف قتلى وجرحى في صفوف” البوليساريو”

” الدرون” تخلف قتلى وجرحى في صفوف” البوليساريو”

2022-01-14 / 7:22 مساءً
Photo of المهربون الإسبان يُغرقون المغرب بمخدر “القرقوبي”

المهربون الإسبان يُغرقون المغرب بمخدر “القرقوبي”

2022-01-14 / 6:58 مساءً

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق