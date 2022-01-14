“بي بي سي” تكشف عن تسجيلات صوتية لحظات قبل هروب ” بن علي “

2022-01-14 / 10:46 مساءً
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هبة بريس _ متابعة

لا حديث بوسائل الاعلام العربية الا عن تسجيلات مثيرة يعتقد أنها لمكالمات هاتفية أجراها الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي أثناء مغادرته البلاد جوا في عام 2011.

وتظهر تسجيلات هذه اللحظات الأخيرة كيف انهارت سلطته، وكيف انتهى حكمه الفردي الذي دام 23 عاما وما أعقب ذلك من ثورات “الربيع العربي” المنادية بالديمقراطية في المنطقة.

وعرضت بي بي سي التسجيلات على خبراء صوت لتحليلها والتحقق من مصداقيتها. ولم يعثر الخبراء على أي دليل على حدوث أي تلاعب أو عبث فيها.

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