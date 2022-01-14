برلمانية جزائرية : 22 ألف دكتور جامعي بدون عمل

2022-01-14 / 10:22 مساءً
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هبة بريس _ متابعة

قالت نائبة برلمانية جزائرية إن 22 ألف دكتور جامعي يحتاجون للتوظيف، مشيرة في سؤال شفهي لوزير التعليم العالي، أمس الخميس، إلى أن 60 بالمئة من الأساتذة الجامعيين يشتغلون بنظام التعاون، براتب رمزي لا يتجاوز مليون سنتيم (72 دولار).

ودعت خديجة بلقاضي، وزير التعليم العالي، لدمج الدكاترة ضمن عملية توظيف أصحاب الشهادات العليا، بتطبيق مادة في المرسوم المتعلق بالتكوين في الدكتوراه تؤكد أنه “ينبغي أن تكون الاختصاصات المفتوحة في التكوين في الدكتورة، متطابقة نوعا وكما مع حاجات للأساتذة الباحثين في كل فرع وشعبة”.

واعتبرت النائبة أن القانون يسمح بتوظيف حاملي شهادة الدكتوراة وفق حاجيات الجامعة، مطالبة بتفعيل القانون، واصفة اعتماد الجامعة على 60 بالمئة من الأساتذة المؤقتين بـ”الكارثة”

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