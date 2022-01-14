” البيجيدي ” يسائل الفتيت عن الاحتيال والابتزاز الجنسي عبر الانترنيت

2022-01-14 / 10:01 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بالكشف عن الإجراءات التي ستقوم بها وزارته، للحد من نشاط الابتزاز والاحتيال الإلكتروني، وكذا الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت، وحماية المواطنين والمواطنات من الوقوع في حبال هاتين الظاهرتين.

وقالت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، في سؤالين شفويين لوزير الداخلية، إن مصالح الأمن الوطني، عالجت خلال سنة 2021، 498 قضية تتعلق بالابتزاز الجنسي، و5 آلاف و275 قضية ابتزاز واحتيال إلكتروني، حسب تقرير حصيلة المديرية العامة للأمن الوطني لسنة 2021

وأضافت عضو المجموعة، واستنادا للتقرير نفسه، أنه تم رصد 3 آلاف و533 محتوى للابتزاز الرقمي، مشيرة إلى أن عدد ضحايا الابتزاز الجنسي، ناهز 508 شخصا، ضمنهم 95 مواطنا أجنبيا.

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