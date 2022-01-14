أكادير : إندلاع حريق بواحة “تمزاركوت ” ومجهودات لمنع اتساع رقعته

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس ” من مصادرها، عن إندلاع حريق وصف بالمهول بعد زوال اليوم الجمعة 14 يناير، بواحة “تمزاركوت” بطريق ايموزار شمال مدينة أكادير .

وأضافت مصادرنا ، أنه لحدود الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم ، لازالت المجهودات متواصلة لاخماد الحريق لمنع اتساع رقعته .

وأكدت مصادر الجريدة ، أن عملية الإطفاء، استخدمت فيها جميع الوسائل المتاحة، وتم طلب دعم آليات ووسائل أخرى من الجماعات القريبة من ايموزار .

الحريق هم مجموعة من الحشائش والأعشاب اليابسة، واشجار متنوعة الى جانب مغروسات معيشية، ولم يسفر عن أي خسائر في الارواح .

هذا، ويحاول رجال الاطفاء و السلطات المحلية بمعية سكان المنطقة اخماد النيران والسيطرة عليها

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