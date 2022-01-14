وزير الشباب والثقافة والتواصل يستقبل “الإخوان ميگري”

هبة بريس _ الرباط

استقبل وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد مساء اليوم الجمعة الإخوان ميگري.

وتدارس بنسعيد المشكل الأخير الذي عاشته عائلة ميگري في أفق إيجاد حل باتفاق مع الطرف الأخر وفي احترام تام للقانون.

وعبر بنسعيد عن تعاطفه مع عائلة ميگري مؤكدا أن عائلة ميگري قدمت الشيء الكثير للفن المغربي ولا يمكن قبول الوضعية التي وصل إليها الفنان محمود ميگري وعائلته.

وسيتم تدارس هذا الملف من جميع جوانبه لإيجاد حل لتجاوز المشكل.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزير أن مؤسسة الأعمال الاجتماعية للفنانين سترى النور قريبا وستمكن من حل نهائي لمثل هذه المشاكل والتي لا تليق بصورة الفنان المغربي وما قدمه للمواطنات والمواطنين.

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