وزير الشباب والثقافة والتواصل يستقبل “الإخوان ميگري”

2022-01-14 / 9:02 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

استقبل وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد مساء اليوم الجمعة الإخوان ميگري.

وتدارس بنسعيد المشكل الأخير الذي عاشته عائلة ميگري في أفق إيجاد حل باتفاق مع الطرف الأخر وفي احترام تام للقانون.

وعبر بنسعيد عن تعاطفه مع عائلة ميگري مؤكدا أن عائلة ميگري قدمت الشيء الكثير للفن المغربي ولا يمكن قبول الوضعية التي وصل إليها الفنان محمود ميگري وعائلته.

وسيتم تدارس هذا الملف من جميع جوانبه لإيجاد حل لتجاوز المشكل.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزير أن مؤسسة الأعمال الاجتماعية للفنانين سترى النور قريبا وستمكن من حل نهائي لمثل هذه المشاكل والتي لا تليق بصورة الفنان المغربي وما قدمه للمواطنات والمواطنين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نور الدين بكر : ” أنا مكنخافش من الموت و الله يرحمني و أنا حي “

نور الدين بكر : ” أنا مكنخافش من الموت…

2022-01-14 / 3:49 مساءً
Photo of الفنانة ياسمين صبري: “قانون الجذب ساعدني في تحقيق أحلامي”

الفنانة ياسمين صبري: “قانون الجذب ساعدني في تحقيق أحلامي”

2022-01-13 / 5:00 مساءً
Photo of العثور على الممثل الأمريكي بوب ساغيت ميتاً داخل غرفة بفندق

العثور على الممثل الأمريكي بوب ساغيت ميتاً داخل غرفة…

2022-01-10 / 10:52 صباحًا
Photo of فنانون من مغاربة المهجر يصدرون اغنية : “مغربي نفتاخر بيك يابلادي”

فنانون من مغاربة المهجر يصدرون اغنية : “مغربي نفتاخر…

2022-01-09 / 9:43 مساءً
Photo of كورونا تخطف الإعلامى المصري وائل الإبراشى

كورونا تخطف الإعلامى المصري وائل الإبراشى

2022-01-09 / 7:51 مساءً
Photo of قراءة موجزة في الرواية الجديدة ” نوار الفول” لصاحبها محمد شمسي

قراءة موجزة في الرواية الجديدة ” نوار الفول” لصاحبها…

2022-01-09 / 4:23 مساءً
Photo of المغربي يوسف شريبة يرد على تنمر مطربة أمريكية تجاه العرب

المغربي يوسف شريبة يرد على تنمر مطربة أمريكية تجاه…

2022-01-08 / 11:33 مساءً
Photo of الفنانة المصرية آثار الحكيم تعلن اعتزالها: “أريد التقرّب إلى الله”

الفنانة المصرية آثار الحكيم تعلن اعتزالها: “أريد التقرّب إلى…

2022-01-08 / 1:03 مساءً
Photo of وفاة نجم السينما الفائز بالأوسكار سيدني بواتييه

وفاة نجم السينما الفائز بالأوسكار سيدني بواتييه

2022-01-07 / 8:00 مساءً
Photo of بالدموع …فرح الفاسي تعرب عن إشتياقها لوالدها

بالدموع …فرح الفاسي تعرب عن إشتياقها لوالدها

2022-01-07 / 1:57 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق