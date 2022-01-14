” جواز التلقيح “..محامو المغرب ينظمون وقفة احتجاجية أمام استئنافية بني ملال

2022-01-14 / 8:31 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

حج المئات من المحامون المغاربة، من مختلف الهيئات إلى مدينة بني ملال للتضامن مع زملائهم الذين تم منعهم من دخول المحكمة بسبب فقدانهم لجواز التلقيح .

وجدد المحامون خلال وقفتهم الااحتجاجية أمام المحكمة الاستئنافية بمدينة بني ملال، رفضهم لفرض جواز التلقيح بالمحاكم، وطالبوا بإسقاط الدورية الثلاثية.

وشهدت الوقفة الاحتجاجية مشاركة مكثفة للمحامين من مدن مغربية عدة، وانخراطا لنقابة المحامين، وجمعيات مهنية، فضلا عن فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب التي دعت للوقفة.

ورفع المحامون شعارات، تنتقد المذكرة الثلاثية، وكذا سياسة الحكومة في قطاع العدل، مؤكدين استمرارهم في الاحتجاج إلى حين تحقيق مطالبهم وإسقاط إلزامية جواز التلقيح لولوج المحاكم.

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