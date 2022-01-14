” الدرون” تخلف قتلى وجرحى في صفوف” البوليساريو”
هبة بريس _ الرباط
أشار اعلام مناصر لجبهة ” البوليساريو ” الانفصالية ان قصف بواسطة ” درون ” تابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية نتج عنه قتلى وجرحى في منطقة مهيريز الحدودية.
وكشفت ذات المصادر ان الامر بتعلق ب” المامي ابراهيم بوجمعة، وحامدينو ابراهيم اللود، اعلي بهاها دداي، ثم أحمد بابا أحمدة، فيما جرح كل من محمد بشار، ومعروف بلال ابراهيم، بحسب زعم جبهة البوليساريو الانفصالية
ويعرف ان القوات المسلحة الملكية المغربية، تعمل بالرد على كل محاولة القيام بأعمال عدائية في نفوذ المناطق العازلة على حدود الجدار الرملي
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5 تعليقات
خبر مفرح و محفز، لكن الصورة غير ملائمة لأهمية الحدث، فهي تشير إلى درون خفيف يستخدم لتهريب المخدرات و شكرا
عاشت القوات المسلحة الملكية،وعاش مغرب الشرفاء ولا عاش،من خاننا والموت،لحكام وكبرانت الجزاءر وبيادقها،والقافلة،تمر والكلاب تنبح
والله خبر يسر القلب الموت للخونة وعاشت القوات المسلحة،الملكية ولا عاش من خاننا
Mais le drone figurant dans votre article rien avoir avec les drones militaires il s’agit d’un drone de trafiquants de drogue ….?!!
مثل هذه الأخبار تسعدني لدرجة السعادة الكاملة. الف تحية لقواتنا المسلحة المغربية وبالأخص المرابطة في الصحراء المغربية.