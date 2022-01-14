” الدرون” تخلف قتلى وجرحى في صفوف” البوليساريو”

هبة بريس _ الرباط

أشار اعلام مناصر لجبهة ” البوليساريو ” الانفصالية ان قصف بواسطة ” درون ” تابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية نتج عنه قتلى وجرحى في منطقة مهيريز الحدودية.

وكشفت ذات المصادر ان الامر بتعلق ب” المامي ابراهيم بوجمعة، وحامدينو ابراهيم اللود، اعلي بهاها دداي، ثم أحمد بابا أحمدة، فيما جرح كل من محمد بشار، ومعروف بلال ابراهيم، بحسب زعم جبهة البوليساريو الانفصالية

ويعرف ان القوات المسلحة الملكية المغربية، تعمل بالرد على كل محاولة القيام بأعمال عدائية في نفوذ المناطق العازلة على حدود الجدار الرملي

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