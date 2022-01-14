حجز طائرة “درون” محملة بالحشيش بالفنيدق
طائرة درون

” الدرون” تخلف قتلى وجرحى في صفوف” البوليساريو”

2022-01-14 / 7:22 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

أشار اعلام مناصر لجبهة ” البوليساريو ” الانفصالية ان قصف بواسطة ” درون ” تابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية نتج عنه قتلى وجرحى في منطقة مهيريز الحدودية.

وكشفت ذات المصادر ان الامر بتعلق ب” المامي ابراهيم بوجمعة، وحامدينو ابراهيم اللود، اعلي بهاها دداي، ثم أحمد بابا أحمدة، فيما جرح كل من محمد بشار، ومعروف بلال ابراهيم، بحسب زعم جبهة البوليساريو الانفصالية

ويعرف ان القوات المسلحة الملكية المغربية، تعمل بالرد على كل محاولة القيام بأعمال عدائية في نفوذ المناطق العازلة على حدود الجدار الرملي

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “السلم في النهضة الأوروبية”…محور ندوة لمركز الحكماء لبحوث السلام

“السلم في النهضة الأوروبية”…محور ندوة لمركز الحكماء لبحوث السلام

2022-01-14 / 7:37 مساءً
Photo of المهربون الإسبان يُغرقون المغرب بمخدر “القرقوبي”

المهربون الإسبان يُغرقون المغرب بمخدر “القرقوبي”

2022-01-14 / 6:58 مساءً
Photo of تنسيقية تستنكر تعنيف محتجين أمام جماعة فاس

تنسيقية تستنكر تعنيف محتجين أمام جماعة فاس

2022-01-14 / 6:27 مساءً
Photo of كورونا بالمغرب.. أزيد من 3.7 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

كورونا بالمغرب.. أزيد من 3.7 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

2022-01-14 / 5:25 مساءً
Photo of تسجيل 8501 إصابة و9 وفيات جديدة بكورونا

تسجيل 8501 إصابة و9 وفيات جديدة بكورونا

2022-01-14 / 4:39 مساءً
Photo of أمن أزمور يعتقل امرأة ورجلا على خلفية الخيانة الزوجية والمشاركة فيها

أمن أزمور يعتقل امرأة ورجلا على خلفية الخيانة الزوجية…

2022-01-14 / 2:42 مساءً
Photo of أكادير: السلطات تدشن حملة إغلاق مقاهي ومطاعم بسبب غياب التدابير الإحترازية

أكادير: السلطات تدشن حملة إغلاق مقاهي ومطاعم بسبب غياب…

2022-01-14 / 1:30 مساءً
Photo of إدارية الرباط تسقط عضوية رئيس جماعة سيدي احرازم محمد قنديل من رئاسة المجلس

إدارية الرباط تسقط عضوية رئيس جماعة سيدي احرازم محمد…

2022-01-14 / 12:58 مساءً
Photo of مالك سلسة متاجر متواجدة بالمغرب يقتني ناطحة سحاب مرصعة بالذهب

مالك سلسة متاجر متواجدة بالمغرب يقتني ناطحة سحاب مرصعة…

2022-01-14 / 12:47 مساءً
Photo of أمن العيون يوقف 5 أشخاص متورطين في تنظيم الهجرة السرية

أمن العيون يوقف 5 أشخاص متورطين في تنظيم الهجرة…

2022-01-14 / 11:35 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق