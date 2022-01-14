أسود الأطلس يتأهلون إلى ثمن نهائي “الكان” بفوز أمام جزر القمر
هبة بريس _ رياضة
حقق المنتخب الوطني المغربي فوزا ثمينا أمام جزر القمر بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة بملعب أحمدو أهيدجو بياوندي، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة مجموعات كأس أفريقيا للأمم الكاميرون 2021.
وسجل سليم أملاح هدف المنتخب الوطني في الدقيقة 16.
وأتيحت للمنتخب الوطني فرصة تعزيز الفارق بعدما تحصل زكرياء أبوخلال على ضربة جزاء في الدقيقة 80، بيد أن يوسف النصيري لم ينجح في ترجمتها إلى هدف.
وأضاف المهاجم البديل زكرياء أبوخلال الهدف الثاني في الدقيقة 89 بعد تمريرة حاسمة من سليم أملاح.
وضمن المنتخب الوطني بهذا الفوز تأهله إلى دور الثمن مبكرا بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة
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20 تعليقات
ألف مبروك للمنتخب الوطني المغربي رغم الأمس كان اللعب في المستوى وكم من فرص ضاعت … الأهم هو اننا ساعدنا الحظ مرة أخرى بالفوز.
الحمد لله لحد الآن الفريق المنتخب الوطني المغربي يسير إلى الأمام…ولكن متخوفين في نصف النهائي هههههههههههه.
فريق جزر القمر فريق صعب ومع ذلك استطاع المنتخب الوطني المغربي بالانتصار والوقوف أمامه بالمرصاد..
ألف مبروك للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لقد شرف راية المغرب بفوزه على المنتخب جزر القمر مما منحه التأهل إلى ثمن النهائي…
كانت تدريبات الفريق المغربي لكرة القدم متوسطة نتمنى المزيد من الجد والاجتهاد إذا أراد الفوز باللقب لكأس إفريقيا بإذن الله تعالى…..
نتمنى التوفيق والمزيد والمزيد والمزيد من المثابرة والعطاء وان يسير إلى بعيد المدى الطويل في مسيرته الكروية….
اعتقد انه منتخب الوطني المغربي ضعيف بكل المقايس وخطة اللعب غير واضحة بخلاف التخوف في النهاية الكأس الإفريقي ولا اظنه أنه سيذهب بعيدا في الدور الثاني …..
منتخب الوطني المغربي ضعيف دون المتوسط هههههههههههه ولكن للاسف الشديد أظنه لا ينتقل الى الدور الثاني……
كم من فرصة ضاعت منهم …كانوا خلال المقابلة سيسجلون عدة أهداف…ما كفايا تطبيل هههههههههههه.
كم من فرصة قاموا بتضييعها أمام الفريق جزر القمر .. …اللهم ان كان اعوجاج في الأرجل فاصلحه هههههههههههه.
نتمنى تفاؤل وخير على المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم للحصول على اللقب بكأس إفريقيا ههههههه.
خطة طاكتيكية قام بها المدرب في هذه المقابلة الحاسمة بينهما ستعزز أكثر بكثير من السابق ونتمنى ان يحصل على اللقب والفوز بكاس افريقيا….
يجب على المدرب أن يقوم بتغير طريقة اللعب إذا ارادوا الفوز باللقب لكأس إفريقيا ههههههه.
منتخب الوطني المغربي مازال ينقصه الكثير لاعطاء المزيد والمزيد في كرة القدم المغربية…
مقابلة الأمس كانت الأعصاب تلعب على نفسيتنا …كان علينا وجود طبيب نفسي هههههههههههه.والفاهم يفهم.
الحمد لله على الفوز وانتصاره أمام الفريق جزر القمر هههههههههههه.
الم نتوفق في الانتصار كانت ستقع كارثة كبرى لايحمد عقباها بالاخص أصحاب المقاهي هههههههههههه.
نتمنى الفوز لاخواننا مصر…وستكون حاسمة أمام الأمر الواقع هههههههههههه.
لقد كان الفوز المنتخب الوطني المغربي امام أمام الحارس جزر القمر ضعيف بكل المقايس … المهم أداء دون المتوسط هههههههههههه.
خلاصة القول فريق لابد له من التدريبات والتغيير في طريقة اللعب إذا أردت الحصول على اللقب لكأس إفريقيا ههههههه.