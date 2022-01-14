أسود الأطلس يتأهلون إلى ثمن نهائي “الكان” بفوز أمام جزر القمر

2022-01-14 / 7:04 مساءً
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هبة بريس _ رياضة

حقق المنتخب الوطني المغربي فوزا ثمينا أمام جزر القمر بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة بملعب أحمدو أهيدجو بياوندي، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة مجموعات كأس أفريقيا للأمم الكاميرون 2021.

وسجل سليم أملاح هدف المنتخب الوطني في الدقيقة 16.

وأتيحت للمنتخب الوطني فرصة تعزيز الفارق بعدما تحصل زكرياء أبوخلال على ضربة جزاء في الدقيقة 80، بيد أن يوسف النصيري لم ينجح في ترجمتها إلى هدف.

وأضاف المهاجم البديل زكرياء أبوخلال الهدف الثاني في الدقيقة 89 بعد تمريرة حاسمة من سليم أملاح.

وضمن المنتخب الوطني بهذا الفوز تأهله إلى دور الثمن مبكرا بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة

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‫20 تعليقات

  1. ألف مبروك للمنتخب الوطني المغربي رغم الأمس كان اللعب في المستوى وكم من فرص ضاعت … الأهم هو اننا ساعدنا الحظ مرة أخرى بالفوز.

  4. ألف مبروك للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لقد شرف راية المغرب بفوزه على المنتخب جزر القمر مما منحه التأهل إلى ثمن النهائي…

  5. كانت تدريبات الفريق المغربي لكرة القدم متوسطة نتمنى المزيد من الجد والاجتهاد إذا أراد الفوز باللقب لكأس إفريقيا بإذن الله تعالى…..

  7. اعتقد انه منتخب الوطني المغربي ضعيف بكل المقايس وخطة اللعب غير واضحة بخلاف التخوف في النهاية الكأس الإفريقي ولا اظنه أنه سيذهب بعيدا في الدور الثاني …..

  12. خطة طاكتيكية قام بها المدرب في هذه المقابلة الحاسمة بينهما ستعزز أكثر بكثير من السابق ونتمنى ان يحصل على اللقب والفوز بكاس افريقيا….

  19. لقد كان الفوز المنتخب الوطني المغربي امام أمام الحارس جزر القمر ضعيف بكل المقايس … المهم أداء دون المتوسط هههههههههههه.

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