أسود الأطلس يتأهلون إلى ثمن نهائي “الكان” بفوز أمام جزر القمر

هبة بريس _ رياضة

حقق المنتخب الوطني المغربي فوزا ثمينا أمام جزر القمر بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة بملعب أحمدو أهيدجو بياوندي، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة مجموعات كأس أفريقيا للأمم الكاميرون 2021.

وسجل سليم أملاح هدف المنتخب الوطني في الدقيقة 16.

وأتيحت للمنتخب الوطني فرصة تعزيز الفارق بعدما تحصل زكرياء أبوخلال على ضربة جزاء في الدقيقة 80، بيد أن يوسف النصيري لم ينجح في ترجمتها إلى هدف.

وأضاف المهاجم البديل زكرياء أبوخلال الهدف الثاني في الدقيقة 89 بعد تمريرة حاسمة من سليم أملاح.

وضمن المنتخب الوطني بهذا الفوز تأهله إلى دور الثمن مبكرا بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة

ما رأيك؟ المجموع 13 آراء 1 12