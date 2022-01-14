المهربون الإسبان يُغرقون المغرب بمخدر “القرقوبي”

2022-01-14 / 6:58 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

كشف تقرير لموقع “نيوس” ان السلطات الاسبانية اعطت تعليماتها للصيدليات لتقنين الطلب المتزايد على عقار “كلورازيبان” والتي تُستعمل في صناعة المخدرات المعروفة باسم ” القرقوبي .

وقال ذات المصدر ” أن إسبانيا أضحت المصدر الرئيس لمخدر “القرقوبي” الذي يدخل التراب المغربي، مبرزة أنه خلال الأشهر الأربعة الماضية تمكنت الشرطة من ضبط 200 ألف حبة من العقارات المُستخدمة في تصنيع هذا المنتج ”

ووفق التقرير فإن إسبانيا أصبحت دولة “تُصدر” القرقبي، وأضحت عصابات الممنوعات الناشطة فيها تحاول الحصول على كميات كبيرة من العقاقير التي يجري دمجها في الخليط الذي تنتج عنه هذه المادة المخدرة ذات الآثار الجانبية المعقدة

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‫3 تعليقات

  3. مراقبة الحدود فإن هذا المخدر أضحى وتسبب في كثير،من الجراءم وسط شبابنا قوموا بدوركم وراقبوا،حدود البلاد،من الشمال ومن الشرق ومن الجنوب،ووالله رقيب عليكم وسنسؤلون يوم الحساب على الصغيرة والكبيرة اتقوا الله في المغاربة،المسلمين،وكفانا،قرقوبي،وخاصة،من الدولة الخراءرية، مصدر هذا المخدر

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