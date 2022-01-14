تنسيقية تستنكر تعنيف محتجين أمام جماعة فاس

هبة بريس _ الرباط

أعلنت تنسيقية جهة فاس مكناس لحملة الشهادات المعطلين، أنها نظمت أمس الخميس 13 يناير 2022، شكلا نضاليا أمام بوابة جماعة فاس لمطالبة العمدة الحالي بتفعيل المادة 87 من القانون التنظيمي 113.14 التي تنص على أن اختصاصات الجماعة المشتركة بينها وبين الدولة تتمثل في تنمية الاقتصاد وإنعاش الشغل.

وأضافت التنسيقية إلى أنها تفاجأت بتطويق قمعي رهيب لمحيط بناية جماعة فاس، وتدخل عنيف نتج على إثره عدة إصابات نقل اثنان منها في حالة حرجة على متن سيارة الاسعاف لمستشفى الغساني، لتلقي الاسعافات الأولية.

وحملت التنسيقية، الجهات المسؤولة وخاصة عمدة جماعة فاس عن ما ستؤول إليه الحالة الصحية للمصابين، خاصة وأن أحد المصابين يعاني من أزمة حادة على مستوى القلب.

وطالبت في بيانها من من يدبر الشأن المحلي بالمدينة إيجاد حلول آنية لمطالبنا العادلة والمشروعة قبل أن تحول الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.

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