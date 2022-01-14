المغرب يفاوض لاقتناء قاذفات للصواريخ من طراز ” كيليش 2″

هبة بريس _ الرباط

قال موقع “تاكتيكال ربورت” المتخصص في أخبار الأمن والدفاع ان المغرب يفاوض شركة عسكرية تركية لاقتناء أسلحة جديدة.

ونقل الموقع في تقرير له إن الرباط تفاوض شركة Golcuk Shipyard، لاقتناء قاذفات للصواريخ من طراز كيليش 2 وفرقاطة خفيفة، بالإضافة إلى سفن حربية.

ويسجل في الاونة الأخيرة انعكاس التقارب التركي المغربي على صفقات تسلح الرباط التي باتت تقبل أكثر فأكثر على الصناعة الحربية التركية.

ما رأيك؟ المجموع 10 آراء 0 10