لقاح
لقاح كورونا

كورونا بالمغرب.. أزيد من 3.7 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

2022-01-14 / 5:25 مساءً
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ، اليوم الجمعة ، أن ثلاثة ملايين و764 ألف و532 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس
كورونا.

وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن عدد الملقحين بالجرعة الثانية ارتفع إلى 23 مليون و6577 شخصا.

مقابل 24 مليون و611 ألف و313 شخص تلقوا الجرعة الأولى.

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