كورونا بالمغرب.. أزيد من 3.7 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة
هبة بريس
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ، اليوم الجمعة ، أن ثلاثة ملايين و764 ألف و532 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ، اليوم الجمعة ، أن ثلاثة ملايين و764 ألف و532 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس
كورونا.
وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن عدد الملقحين بالجرعة الثانية ارتفع إلى 23 مليون و6577 شخصا.
مقابل 24 مليون و611 ألف و313 شخص تلقوا الجرعة الأولى.
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