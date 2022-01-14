كورونا بالمغرب.. أزيد من 3.7 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ، اليوم الجمعة ، أن ثلاثة ملايين و764 ألف و532 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس

كورونا.

وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن عدد الملقحين بالجرعة الثانية ارتفع إلى 23 مليون و6577 شخصا.

مقابل 24 مليون و611 ألف و313 شخص تلقوا الجرعة الأولى.

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