نور الدين بكر : ” أنا مكنخافش من الموت و الله يرحمني و أنا حي “

نجلاء مزيان: هبة بريس

في أول ظهور له عقب أزمة مرضه، كشف الفنان القدير نور الدين بكر مجموعة من الأمور المتعلقة بحالته الصحية و كذا بإشاعات الوفاة التي لاحقته منذ الإعلان عن مرضه.

و في هذا الصدد، صرح الفنان المغربي أنه لا يخاف من الموت قائلا :” إذا ترحم عليا غير واحد كل نهار راه غادي يتمحاولي كاع ديك الذنوب، الرحمة كبيرة عند الله”، مضيفا :”مكنخافش الموت حيت ماتو قدامي صحابي و حبابي و الموت كاينة علاش غادي نخاف، كلنا غادي نموتو و الله يرحمني ما حدي باقي بالحياة”.

و يعد الممثل نور الدين بكر من بين أفضل الكوميديين المغاربة الذين تمكنوا من زرع البسمة على شفاه الجمهور وأداء أدوار تمثيلية احترافية.

و قد عاش الفنان بكر أو المعروف بشخصية “صويلح” و”بوشتة” ـ عاش ـ أفضل فترات مشواره الفني في فترة التسعينات مع فرقة مسرح الحي الذي قدم معها أفضل المسرحيات حيث كانت الفرقة المسرحية تعد من أفضل الفرق في تلك الفترة.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6