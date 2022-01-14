انهيار جزء من «سور الصين العظيم» بسبب زلزال والسلطات تشرع في بناءه

2022-01-14 / 2:08 مساءً
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هبة بريس - وكالات

تسبب زلزال ضرب محافظة مينيوان في مقاطعة تشينغهاي، إلى انهيار جزءًا صغير يقدر ب ” مترين” من سور الصين العظيم.

وحسب صحيفة “غلوبال تايمز”، فقد انهار جزء صغير من السور في النقطة الواقعة بمحافظة شاندان في مقاطعة قانسو شمال غرب الصين، على بعد 114 كم من مركز الزلزال في محافظة مينيوان في مقاطعة تشينغهاي.

ووفق الصحيفة، نظمت السلطات الصينية عملية تفتيش للآثار الثقافية المحلية بعد الزلزال الذي بلغت قوته 6.9 درجة وفقا لمركز شبكات الزلازل الصينية ، واكتشفت موقع الانهيار.

وأشار المصدر إلى أن السلطات قامت بتثبيت حماية أساسية للموقع المنهار من السور وأن أعمال الإصلاح والترميم جارية الآن.

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