أمن أزمور يعتقل امرأة ورجلا على خلفية الخيانة الزوجية والمشاركة فيها
بأمر من وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة، تم إيداع سيدة وخليلها رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى بعاصمة دكالة، على خلفية الخيانة الزوجية والمشاركة فيها.
وفي تفاصيل النازلة الأخلاقية، فإن خلافا نشب بين رجل وزوجته بمدينة أزمور؛ غادرت على إثره ليلا الزوجة، وهي أم لثلاثة أبناء، بيت الزوجية. ما جعل زوجها الذي كان يشك فيها، يتعقب خطواتها خلسة إلى أن دخلت إلى منزل خاص بها في حي سكني غير بعيد. وقد ترك الزوج شقيقه يراقب الوضع عن كثب، فيما التحق لتوه بالمصالح الشرطية لدى مفوضية أزمور، حيث سجل شكاية في الموضوع.
هذا، وانتقلت دورية للأمن إلى البيت المبلغ عنه، المستهدف بالتدخل، حيث ولجت إليه الضابطة القضائية، بعد أن فتحت الزوجة الباب؛ لكن تفتيش الغرف لم يسفر عن أية نتيجة، لتنتقل من ثمة الشرطة إلى البحث في سطح البيت، ثم في سطح المنزل المجاور؛ حيث كان الخليل يختبئ في الظلام، ليتم إيقافه ومعه الزوجة، واقتيادهما إلى المصلحة الشرطية، حيث جرى وضعهما، بتعليمات نيابية، تحت تدبير الحراسة النظرية، وإحالتهما، بعد إخضاعهما للبحث القضائي بمقتضى حالة التلبس، والاستماع إليهما في محاضر قانونية، على النيابة العامة المختصة، التي أمرت بإيداعهما السجن، وتحديد جلسة محاكمتهما طبقا للقانون، أمام الغرفة الجنحية لدى ابتدائية الجديدة.
25 تعليقات
موضوع مهم ويجب التركيز اكثر ومنحه مساحة اكبر وهناك اسباب لم تذكر والفراغ العاطفي وهناك نقاط ضعف داخل كل اسرة يمكن معالجتها جدرياً
يقول الله سبحانه وتعالى في القرءان الكريم سورة النور – الاية 26
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الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (26)
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وهذه الاية الكريمةمن القرءان الكريم واضحة ولاتحتاج الى التفسير والشرح الرجل الطيب لايمكن ان يخون ابدا والمراءة الطيبة لايمكن ان تخون ابدا
اما الخبيث والخبيثة فهذا العمل هو من عاداتهم ومن سلوكهم ومن طبائعهم
والحمدلله تعالى فان نسبة الخيانة الزوجية تكاد تكون معدومة بين الازواج المسلمين لانهم بطبيعنهم
طيبون وطيبات وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على المسلمين ….
ان اتكلم عن الاسلام او المسلم الحقيقي وليس اسلام او مسلم البطاقة الشخصية او جواز السفر وشهادة الميلاد … حيث يكتب فيها في حقل الديانة ( مسلم ) فقط في البطاقة اما في العمل فلا …
هناك أسباب أخرى تحول المرء إلى خائن .
1 السحر والشعودة بالتسبة للجنسين
2 الاغتصاب بالنسبة للزوجة ثم يهددهامغتصبها وخوفا من الفضيحة تستسلم لنزواته ليصبح عشيقالهافيما بعد
انا بصراحة اريد الحل و اضن ان الرجال معضمهم خائنين .لان المرأة لا يعقل ان يحبها الرجل ويعطيها كل ما تتمنى و تروح هي تخونو و اما الرجل لا و ألف لا داىما يرجع اللوم على المرأة
ما اقول سوى لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم