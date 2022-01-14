أمن أزمور يعتقل امرأة ورجلا على خلفية الخيانة الزوجية والمشاركة فيها
بأمر من وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة، تم إيداع سيدة وخليلها رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى بعاصمة دكالة، على خلفية الخيانة الزوجية والمشاركة فيها.
وفي تفاصيل النازلة الأخلاقية، فإن خلافا نشب بين رجل وزوجته بمدينة أزمور؛ غادرت على إثره ليلا الزوجة، وهي أم لثلاثة أبناء، بيت الزوجية. ما جعل زوجها الذي كان يشك فيها، يتعقب خطواتها خلسة إلى أن دخلت إلى منزل خاص بها في حي سكني غير بعيد. وقد ترك الزوج شقيقه يراقب الوضع عن كثب، فيما التحق لتوه بالمصالح الشرطية لدى مفوضية أزمور، حيث سجل شكاية في الموضوع.
هذا، وانتقلت دورية للأمن إلى البيت المبلغ عنه، المستهدف بالتدخل، حيث ولجت إليه الضابطة القضائية، بعد أن فتحت الزوجة الباب؛ لكن تفتيش الغرف لم يسفر عن أية نتيجة، لتنتقل من ثمة الشرطة إلى البحث في سطح البيت، ثم في سطح المنزل المجاور؛ حيث كان الخليل يختبئ في الظلام، ليتم إيقافه ومعه الزوجة، واقتيادهما إلى المصلحة الشرطية، حيث جرى وضعهما، بتعليمات نيابية، تحت تدبير الحراسة النظرية، وإحالتهما، بعد إخضاعهما للبحث القضائي بمقتضى حالة التلبس، والاستماع إليهما في محاضر قانونية، على النيابة العامة المختصة، التي أمرت بإيداعهما السجن، وتحديد جلسة محاكمتهما طبقا للقانون، أمام الغرفة الجنحية لدى ابتدائية الجديدة.
25 تعليقات
شريحة كبيرة من سكان ازمور تعيش الفقر المدقع نتيجة حرمان المدينة من منطقة صناعية تشغل العاطلين.ازمور تعرف هجرة فورية مكثفة أينما تسير يوجد الباعة المتحولون.الفقر بلا شك سيدفع بعض النساء إلى الدعارة والى الخيانة الزوجية كما هو هذا الحدث..نخشى أن تعود المدينة إلى حالتها في ستينيات القرن الماضي.
الخيانة الزوجية لامشكلة الزوج يتنازل لزوجته والزوجة تتنازل لزوجها وينتهي الامر لامشكلة هههههههههههههههه
لاحول،ولاقوة الا بالله ضهر،للفساد،في البر والبر والجو،انها من علامات،الساعة،سلم يارب،واحسن خاتمتنا،
تُعدّ الخيانة الزوجية عمومًا من أخطر المشكلات التي يواجهها المتزوّجون، وتترك الكثير من الآثار السلبية التي قد تدمّر الأسرة، فالحياة الزوجية أمانة يجب أن يُؤدي كلّ زوج وزوجة حقها، وأن يلتزم بصيانتها، وللخيانة الزوجية أشكالٌ عدّة، وكلّها مرفوضة، ومنها: إفشاء أسرار الحياة الزوجية، أو الخيانة المالية كتصرّف الزوج أو الزوجة بمال الآخر في شيءٍ لا يُرضيه ودون علمٍ منه
تعتبر الخيانة الزوجية من ابشع واقذر الاشياء التي من الممكن ان يقع فيها اي طرف من الزوجين سواء كان الزوج أو الزوجة ولا يمكن حصر سبب اللجوء إليها
كشفت دراسة بريطانية أن الرجال كانوا أكثر ميلا للخيانة، بسبب الرغبة الجنسية والعوامل المتعلقة بالرغبة في التنويع، في حين تميل النساء للخيانة بسبب الإهمال.
وفيما يلي أهم 8 أسباب للخيانة:
1- الغضب:
السعي للانتقام من خيانة الشريك.
2- الرغبة الجنسية:
الشعور بعدم الرضا عن العلاقة الجنسية والرغبة في التجديد.
3- غياب الحب:
والسبب فقدان العاطفة أو الاهتمام.
4- الإهمال:
عدم تلقي ما يكفي من الحب والاحترام والاهتمام.
5- قلة الالتزام:
خاصة عندما يكون هنالك شريك غير ملتزم مثل الآخر.
6- الحالة المعيشية:
تتضمن عدة سيناريوهات خارج نطاق الشخص العادي، مثل شرب الكحول بكثرة أو الضغط العملي وبذل الكثير من الجهد.
7- التقدير:
بهدف السعي إلى زيادة القيمة الذاتية، من خلال ممارسة الجنس مع عدة أشخاص.
8- التنوع:
الرغبة في تجربة الجنس مع أكبر عدد ممكن من الأشخاص.
حسبي الله ونعم الوكيل في كل زوج خائن او زوجة خائنة
ينص الفصل 491 من القانون الجنائي على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين، الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية و لا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه. أركان جنحة الخيانة الزوجية هي : علاقة جنسية، أي حصول الاتصال الجنسي الفعلي بين الطرفين ـ ارتباط الزوجة أو الزوج بعقد زواج، و هذا الركن هو الذي يفرق بين الخيانة الزوجية والفساد، كما أن العلاقة الزوجية تبقى قائمة خلال عدة الطلاق الرجعي، وفي فترة المنازعة القضائية إلى حين صدور حكم نهائي بالطلاق. طبقا للفصل 491 من القانون الجنائي المشار إليه أعلاه فإن المتابعة لا تتم إلا بتقدم الزوج بشكاية، يطلب فيها المتابعة، باستتناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة، والتي تمكن النيابة العامة من تحريك المتابعة اذا كانت الزوجة أو الزوج يتعاطى الفساد بصفة ظاهرة، وكان الزوج خارج تراب المملكة. كما أنه يمكن تقديم هذه الشكاية مكتوبة أو شفوية، سواء أمام النيابة العامة أو أمام ضابط الشرطة القضائية.
الحياة الزوجية في رحاب الإيمان ترابط وانسجام ودفء وحب بين شخصين، بل إنها حياة شخصين في شخص واحد، موثقين برباط مقدس سماه القرآن الكريم بالميثاق الغليظ (وأخذن منكم ميثاقا غليظا)، لذلك لا يمكن توقع حدوث خيانة زوجية في ظل علاقة زوجية تقوم على المودة والرحمة، التي قال عنها تعالى : (ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة». فالمرأة لباس للرجل، وهو لها كذلك إعفاف وتحصين ، لقوله تعالى: «هن لباس لكم وأنتم لباس لهن» . والزوج والزوجة كل منهما راع في بيت الزوجية ومسؤول عن هذه الرعاية في المال والأبناء والعرض، وحتى الشهوة في علاقات الفراش يؤجر عليها المؤمن فقد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: ( مباضعتك أهلك صدقة، قلت: يا رسول اللّه أنصيب شهوتنا ونؤجر؟ قال: أرأيت لو وضعه في غير حقه كان عليه وزر؟ قال: قلت: بلى، قال: أفتحتسبون بالسيئة ولا تحتسبون بالخير). ولابد من الإشارة إلى أن مفهوم الخيانة الزوجية لا يقتصر على الشكل المادي (الجسدي ) مع شخص أجنبي..، بل يشمل كذلك أحاديث الهاتف، التي فيها نوعا من الاستمتاع بالكلام الذي يوحي بالعشق والغرام، وكذا عالم ” التشات” أي الدردشة عبر الإنترنت”، فهده وسائل مباحة مفضية إلى غاية منهي عنها. والشريعة الإسلامية لما حرمت الزنا، حرمت الطرق والسبل التي تؤدي إليه من باب سد الذرائع.
هناك أسباب متعددة للخيانة الرجل لزوجته : منها عدم الإشباع الجنسي سواء من الزوجة أو من الزوج، الملل والروتين في الحياة الزوجية الذي يؤدي إلى السعي نحو التغيير، المعاملة السيئة من قبل أحد الطرفين بما فيها، والإهانة المتكررة وعدم الاحترام، وكذا عدم وجود تكافؤ ثقافي بين الزوجين، بحيث يتطور أحدهما ويبقى الآخر مكانه، وكذا عدم وجود الرابط العاطفي، حتى ولو كانت الحياة الجنسية سليمة بين الزوجين.
اصبحت الخيانة الزوجية منشرة في عصرنا الحالي ويمكن أن نعطي نعس من الحلول وهي كالتالي .التعرف على المشكلات الزوجية مبكرا، الاهتمام بها و محاولة حلها بطرق إيجابية، و ليس بالسكوت أو التغاضي عنها.
* اعتراف صاحب المعني بالأمر بمشكلته، و البحث عن حل بدل الإنكار أو التمادي، مما يجعل الطرف الآخر يلجأ لغيره لإشباع رغباته.
* تفادي العناد والتمسك بالرأي لأنه يزيد من النفور وتفاقم المشكلة، واللجوء إلى أطراف خارجية قد يكون سبباً في تفاقمها.
* الاهتمام باختيار الزوجة الصالحة و الزوج الصالح، و عدم تغليب الجوانب المادية في مقومات الاختيار٠
* أن يسعى كلتا الطرفين إلى التجديد والتطوير في طرق تعاملهما.
لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وما أكثر الخيانة الزوجية في هاد الزمان الله اهدي الجميع
كما يقال من الافضل ان يكون امامك اسد مفترس بدل من ان يكون كلب خائن والمعنى موصول…
يمكن تعريف الخيانة الزوجية بمفهومها العلمي والاصطلاحي بأنها علاقة غير شرعية يقيمها أحد الزوجين مع طرف ثالث. لذلك فالخيانة في المفهوم الشامل لا تقتصر فقط على الزنا؛ بل إن إقامة أي علاقة تتجاوز حدود الشرع يمكن أن تعتبر نوعاً من الخيانة وإن كان أشدها بين الزوجين العلاقة الجنسية.
ولا توجد إحصائية عن الخيانات الزوجية في مجتمعاتنا؛ إلا أنه في الولايات المتحدة في إحصائية عام 1994م وجد أن حوالي 85% من النساء المتزوجات و 75% من الرجال المتزوجين مخلصين لزوجاتهم.
يمكننا ان نقول ان أهم ألاسباب التي تؤدي وقوع الخيانة ضعف الوازع الديني من الدرجة الأولى لدى المرء ؛ فالأسباب الأخرى كلها يمكن السيطرة عليها تقريباً إذا تم التعامل معها بشكل إيجابي. ويبقى أنه مهما كان الإنسان يعاني من مشكلات ومن نقائص فمما لا شك فيه أن الدافع الديني له دور كبير جداً في الوقاية من الوقوع فيما يغضب الله فالإحساس برقابة الله والخوف من عقابه والرغبة في ثوابه لها الأثر الأكبر في السلوك الإنساني إذا كانت متمكنة في نفس صاحبها.
أهم أسباب وقوعها ضعف الوازع الديني لدى المرء ؛ فالأسباب الأخرى كلها يمكن السيطرة عليها تقريباً إذا تم التعامل معها بشكل إيجابي. ويبقى أنه مهما كان الإنسان يعاني من مشكلات ومن نقائص فمما لا شك فيه أن الدافع الديني له دور كبير جداً في الوقاية من الوقوع فيما يغضب الله فالإحساس برقابة الله والخوف من عقابه والرغبة في ثوابه لها الأثر الأكبر في السلوك الإنساني إذا كانت متمكنة في نفس صاحبها.
راي الشخصي انه من بين الآثار على الأسرة:
· قد تؤدي إلى دمار الأسرة فقد يحدث الطلاق إذا اكتشف الطرف الآخر الخيانة
· قد تؤدي إلى القتل و بالذات إذا كلنت الزوجة هي الخائنة فمسائل الشرف و العفة حساسة جداً في مجتمعاتنا و شرعنا، فقد يقتل الرجل زوجته إذا اكتشف أنها تخونه، و قد يقتا الخائن حداّ فتفقد الأسرة أحد أطرافها.
· فقدان التوازن العاطفي و النفسي بين الزوجين
· فقدان الثقة و التي هي من أهم أسس النجاح في العلاقات الزوجية.
من الآثار على المجتمع:
· الفوضى الأخلاقية التي يمكن أن تحدث إذا انتشرت الخيانات
· تشتت الأسرة و انتشار الضغائن لأن الخيانة و خاصة عند انتشار أخبارها لا تقتصر آثارها على الأسرة بل على أهالي كل طرف و يتلوها فضيحة اجتماعية أحياناً و قد يمتد ذلك الأثر أجيالاً. فسيتردد مثلاً الشاب أن يخطب فتاة إذا علم أن أمها خانت أباها يوماً و ستتردد الأسرة أن توافق على خطيب لوالده علاقات مشبوهة خوفاً ان يكون مثل والده و هكذا …
· التقليد و المحاكاة و ما يتبع ذلك من انتشار للفاحشة فقد تقلد البنت أمها و تقيم علاقات إذا علمت أن أمها لديها علاقات جنسية مثلاً، و قد يفعل الشاب نفس الأمر إذا وجد والده يخون أمه و هكذا.
راي الشخصي يتجلى من بين الآثار السلبية على الأسرة:
· قد تؤدي إلى دمار الأسرة فقد يحدث الطلاق إذا اكتشف الطرف الآخر الخيانة
· قد تؤدي إلى القتل و بالذات إذا كلنت الزوجة هي الخائنة فمسائل الشرف و العفة حساسة جداً في مجتمعاتنا و شرعنا، فقد يقتل الرجل زوجته إذا اكتشف أنها تخونه، و قد يقتا الخائن حداّ فتفقد الأسرة أحد أطرافها.
· فقدان التوازن العاطفي و النفسي بين الزوجين
· فقدان الثقة و التي هي من أهم أسس النجاح في العلاقات الزوجية.
من الآثار على المجتمع:
· الفوضى الأخلاقية التي يمكن أن تحدث إذا انتشرت الخيانات
· تشتت الأسرة و انتشار الضغائن لأن الخيانة و خاصة عند انتشار أخبارها لا تقتصر آثارها على الأسرة بل على أهالي كل طرف و يتلوها فضيحة اجتماعية أحياناً و قد يمتد ذلك الأثر أجيالاً. فسيتردد مثلاً الشاب أن يخطب فتاة إذا علم أن أمها خانت أباها يوماً و ستتردد الأسرة أن توافق على خطيب لوالده علاقات مشبوهة خوفاً ان يكون مثل والده و هكذا …
· التقليد و المحاكاة و ما يتبع ذلك من انتشار للفاحشة فقد تقلد البنت أمها و تقيم علاقات إذا علمت أن أمها لديها علاقات جنسية مثلاً، و قد يفعل الشاب نفس الأمر إذا وجد والده يخون أمه و هكذا.
غياب الوازع الديني وعدم احترام الطرفين لبعضها وعدم الثقة كذالك عوامل تؤدي إلى الخيانة الزوجية
اللهم اهدينا الى الطريق الصحيح والمستقيم يارب امين
حسب رأيي الخيانة الزوجية هو مرض لا يمكن معالجته وإنما يمكن التغلب عليه بتنمية الوازع الديني والرجوع إلى الله