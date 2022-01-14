الوزيرة مزور تطلق علامة “MoroccoTech” للترويج للقطاع الرقمي

هبة بريس

أعلنت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، اليوم الجمعة بالرباط، عن إطلاق علامة “MoroccoTech”، العلامة الوطنية للترويج للقطاع الرقمي المغربي.

وتطمح علامة “MoroccoTech” من جهة إلى جعل المغرب وجهة رقمية مفضلة دوليا، ومن جهة أخرى إلى خلق دينامية شاملة تستفيد منها جميع المنظومات القطاعية المغربية في تحولها الرقمي.

وتعد هذه المبادرة المنبثقة عن مقاربة تشاركية بين القطاعين “العام والخاص”، نتاج استراتيجية تعبئة وتعاون بين مختلف الفاعلين بالمنظومة الرقمية المغربية.

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