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أكادير: السلطات تدشن حملة إغلاق مقاهي ومطاعم بسبب غياب التدابير الإحترازية

2022-01-14 / 1:30 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

دشنت السلطات المحلية بمدينة أكادير ، طيلة الأسبوع الجاري، حملة خاصة بمدى احترام المقاهي والحانات والمطاعم للتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة كوفيد .

وعاينت ” هبة بريس” إقدام السلطات المحلية على إغلاق عدد من المطاعم والحانات وسط المدينة والبعض بالشريط الساحلي، فيما لازالت الحملة متواصلة من أجل اتخاذ العقوبات في حق العديد من المطاعم والمقاهي التي لا تحترم التدابير والإجراءات الاحترازية التي أوصت بها السلطات المختصة.

وتتمثل التدابير المتخذة لإنعاش الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني في السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها في عين المكان، مع عدم تجاوز نسبة 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، واستئناف الأنشطة التجارية بكل من المراكز التجارية والمجمعات التجارية الكبرى والقيساريات، وفق شروط محددة.

وتأتي الحملة بعدما تبين أن عدة مقاهي ومطاعم لا تحترم إجراءات وقائية أوصت بها السلطات من قبيل عدم تجاوز أربعة أشخاص في الطاولة الواحدة واحترام مسافة متر واحد بين الطاولات، بالإضافة إلى شروط السلامة والنظافة.

وانتقد عدد من أرباب المطاعم التي شملها قرار الاغلاق لمدة ثلاث أيام بداعي أن الجميع قد إنخرط في تنفيذ البرتوكول الصحي التي اوصت به السلطات، وان مخالفة بعضها لا يصل لدرجة ” الاغلاق”، مشيرين أن الحملة مرحب بها، لكن ممكن في بعض المخالفات توجيه توبيخ للبعض، عوض إغلاق المحالات التجارية وتعميق الأزمة التي يعاني منها أرباب المطاعم والمقاهي طيلة سنتان من الجائحة.

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