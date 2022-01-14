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سبعيني يقتل شقيقه ويلقي جثته ب”الوادي المالح” بفاس.. والأمن يعتقله

2022-01-14 / 12:30 مساءً
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هبة بريس - فاس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس على النيابة العامة المختصة، شخصا يبلغ من العمر 70 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد المقرون بإخفاء معالم الجريمة.

وكانت عناصر الشرطة القضائية ومسرح الجريمة بفاس قد باشرت إجراءات معاينة جثة تم العثور عليها داخل كيس بلاستيكي بمنطقة “الوادي المالح”، قبل أن تمكن الأبحاث التقنية من تشخيص هوية الهالك البالغ من العمر 50 سنة، وتسفر التحريات عن توقيف شقيقه وهو في حالة تلبس بمحاولة إخفاء آثار هذه الجريمة بداخل منزلهما الكائن بنفس المدينة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه المتورط في هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة.

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