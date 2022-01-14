بسبب خطأ “النشيد الوطني”.. “الكاف” يعتذر لموريتانيا

2022-01-14 / 10:10 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اعتذاره لموريتانيا بعد “فشله” في عزف نشيدها الوطني الصحيح خلال مباراة “المرابطون” الأربعاء مع منتخب غامبيا في كأس الأمم الإفريقية.

وقال الكاف في رسالة موجهة إلى الاتحاد الموريتاني لكرة القدم إنه “يعبر عن أسفه لأنه وجد نفسه عاجزا عن عزف النشيد الوطني الموريتاني خلال المباراة التي جمعت أمس المنتخب الموريتاني ونظيره الغامبي”.

الرسالة الموقعة من طرف الأمين العام للكاف، فيرون موسينغو أومبا، جاء فيها أنه تلقى نسخة من النشيد الموريتاني الجديد ولكن “مشاكل فنية حالت دون وصول مهندس الصوت إلى الملف الصوتي”.

وقدم أومبا اعتذاره للاتحادية الموريتانية لكرة القدم وللموريتانيين قيادة وشعبا، مضيفا: “لن يتكرر مثل هذا الحادث في المستقبل”.

وكان الخطأ الذي ارتكب في عزف النشيد الوطني الموريتاني قد أثار موجة غضب وسخرية واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقامت موريتانيا بتغيير نشيدها الوطني عام 2017، بالإضافة إلى علمها الوطني، وذلك في تعديل دستوري جرى تمريره عبر استفتاء شعبي.

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