مسرح الجريمة
صورة تعبيرية - مسرح الجريمة

راح ضحيتها شاب.. جريمة قتل بشعة تهز إقليم تاونات

2022-01-14 / 9:56 صباحًا
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هبة بريس - فاس

اهتز دوار القوريين، التابع لجماعة تافرانت إقليم تاونات، أمس الخميس، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب ثلاثيني، متزوج وأب ل 3 أطفال، وذلك إثر تعرضه للضرب والجرح المفضي إلى الموت باستعمال العصي والهراوات.

ووفق مصادر ” هبة بريس ” فإن الضحية، عثر عليه جثة هامدة، مضرجة في الدماء وعليه آثار الضرب على مستوى الرأس ومرافق يديه وجروح غائرة على مستوى قدميه، مشيرة إلى أن الهالك تعرض لاعتداء وحشي من طرف أكثر من شخص بدافع الانتقام

و أضافت ذات المصادر، أن عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي الورتزاغ، تمكنت في ظرف وجيز، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و50 سنة على خلفية ارتكاب هذه الجريمة،. فيما لا يزال البحث جاريا عن باقي المتورطين في هذه القضية.

و بينما وُضع المشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث ومعرفة ظروف وملابسات وقوع هذه الجريمة، نُقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي قصد استكمال إجراءات البحث المفتوح من قبل النيابة العامة المختصة.

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