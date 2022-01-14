صوت انفجار قوي بسبع عيون يستنفر الدرك الملكي ويرعب السكان

هبة بريس - فاس

اهتز حي السعادة بمدينة سبع عيون التابعة لإقليم الحاجب، مساء الخميس ، على وقع دوي انفجارات ناجمة عن استعمال أشخاص مجهولين لقنينات بلاستيكية مملوءة بمواد متفجرة ؛ وهو ما خلف هلعا وقلقا في نفوس الساكنة.

وبحسب مصادر “هبة بريس” فإن انفجار القنينات البلاستيكية بوسط الحي المذكور، نتج عنه دخان كثيف، تسبب في حالة من الرعب و الهلع للمواطنين وأخرج مجموعة منهم إلى الشارع مرعوبين وهم يتساءلون عن أسباب هذا الانفجار وعمن كان وراءه. مشيرة إلى أن الحادث لم يخلف أي خسائر بشرية أو مادية.

وأضافت ذات المصادر أن وقع الانفجار أدى إلى إرسال تعزيزات أمنية على وجه السرعة إلى عين المكان. حيث شرعت مصالح السلطة المحلية وأعوانها في عملية البحث والتقاط أدق الأخبار والمعلومات من شأنها أن تساعد في تحديد هوية الجهة التي كانت وراء هذا الحادث. كما استنفرت مصالح الدرك الملكي عناصرها للوصول إلى تحديد هوية المتسبب في الانفجار وخلفياته، إذ انتشرت عناصرها بحي السعادة في محاولة لتجميع كافة المعطيات حول الانفجار.

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