بايدن ينتقد إلغاء المحكمة العليا إلزامية اللقاح على الشركات

2022-01-14 / 8:30 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

منعت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الخميس، إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، من فرض إلزامية تلقي لقاح كورونا أو إجراء الفحص على موظفي الشركات الخاصة الكبيرة، لكنها سمحت بهذا الإجراء في المؤسسات الصحية الممولة فيدراليا.

وأعرب بايدن عن خيبة أمله بعد قرار المحكمة، وقال في بيان “خاب ظني لأن المحكمة العليا اختارت تعطيل إجراءات منطقية تنقذ أرواحا لموظفي الشركات الكبرى”.

ودعا الرئيس الأميركي أصحاب العمل “إلى القيام بما هو مناسب لحماية صحة الأميركيين والاقتصاد”.

وكان بايدن أعلن في سبتمبر الماضي، أنه يريد أن يجعل التطعيم إجباريا خصوصا في المؤسسات التي يزيد عدد موظفيها عن مئة أي نحو ثمانين مليون موظف، مع إلزام غير المطعمين بوضع كمامات والخضوع لاختبارات أسبوعية.

وأمهلت الوكالة الفدرالية للسلامة والصحة المهنية الشركات الخاصة حتى التاسع من فبراير لتطبيق القرار تحت طائلة فرض غرامة عليها.

لكن في بلد الحريات الفردية الذي تلقى 62 بالمئة من سكانه لقاحات كاملة ضد كورونا، دان المسؤولون الجمهوريون وجزء من عالم الاقتصاد هذه الإجراءات.

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