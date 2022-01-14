دعوة للدفاع عن المدرسة العمومية

هبة بريس _ الرباط

قالت النقابة الوطنية للتعليم إن معالجة كل ملفات الشغيلة التعليمية في زمن معقول يحفظ للحوار القطاعي مصداقيته وصدقه.

وأكدت النقابة التعليمية في بلاغ لها أن تعزيز منسوب الثقة داخل القطاع مرتبط بالاستجابة للمطالب والانتظارات الكبيرة لنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم.

وسجلت النقابة أن الوضع التعليمي مطبوع باستمرار حالة التوتر والاحتقان، والترقب الكبير لمجريات ونتائج جلسات الحوار القطاعي، مجددة دعمها لنضالات مختلف الفئات التعليمية.

و،دعت النقابة إلى التعجيل بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية كمكون أساسي في الهوية الوطنية متعددة الأبعاد والمشارب، واعتبار فاتح السنة الأمازيغية يوم عطلة وطنية.

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