غضب بعد مقتل رجل أسود برصاص شرطي أبيض بامريكا
أثار مقتل رجل أسود برصاص شرطي أبيض في ظروف غامضة بلبلة في فايتفيل في جنوب شرق الولايات المتحدة، حيث دعا أقارب الضحية إلى التظاهر الخميس.
وقد دعا المحامي الشهير، بن كرامب، الذي دافع عن الكثير من ضحايا عنف الشرطة وعائلة جايسن ووكر إلى “مسيرة من أجل العدالة” في المدينة الواقعة في كارولاينا الشمالية.
وقد نظمت مجموعات صغيرة من السكان مسيرات عدة هذا الأسبوع في فايتفيل للمطالبة باعتقال الشرطي جيفري هاش في هذه القضية.
والسبت الماضي لم يكن الشرطي الذي يعمل في بلدية المدينة منذ 2005، في الخدمة. حيث كان يقود سيارته مع زوجته وابنته عندما مر بجايسن ووكر الرجل الأعزل البالغ من العمر 37 عاما وهو يعبر الشارع قرب منزل والديه.
وبعد دقائق، فتح النار على ووكر الذي توفي متأثرا بجروحه.
في مقطع فيديو صوره أحد الهواة بعد الحادثة مباشرة ونشر على الإنترنت، قال الشرطي لزملائه الذين اتوا على الفور أن جايسن ووكر ألقى بنفسه وسط الشارع وأنه استخدم المكابح لتجنبه.
10 تعليقات
إن الله سبحانه وتعالى لم يميز بين الأبيض والأسود إلا بالتقوى.. أصلا في أمريكا دائماً يحتقرون الرجال ذوي اللون الاسود…
إن قانون في أمريكا يعطي لهم الحق في حمل السلاح ويتيح للشرطة بالسماح الى إطلاق النار لمن يتجرا الحدود….
امريكا عندها إطلاق النار كأنها تقتل دجاجة هههههههههههه…..
سبحان الله هذه الظاهرة شائعة في أمريكا إنه الميز العنصوري بكثرة… ليس غريب عليهم.
ريما الشرطي لن يطلق عليه النار عشوائيا …..
أمريكا تعرف هذه الظاهرة اللاخلاقية .. كما تعرف العنف والتعسف بالاخص الشرطة الأمن…
الحمد لله على بلادي المغرب انه لايميز العنصوري بين الالوان إلا اللون البرتقالي هههههههههههه.
العنف يخلق العنف … والشرطي في أمريكا له الترخيص بحمل السلاح والدفاع عن نفسه. …وله الحرية في ذالك.
تعرف أمريكا ظاهرة التعسف والعنف والميز العنصري وعدم المساوات بين الجنسين الابيصفي الحقوق المعصومة والأساسية….
لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم متى ينتهي هذآ الميز العنصوري وهذه الابتزازات بين الجنسين. .